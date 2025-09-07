Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klassenkampf

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 99: Klassenkampf

44 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12

Florian Oswald holt seinen Schwarm Annika in einem protzigen Sportwagen ab. Als bei einer Verkehrskontrolle auffliegt, dass der Wagen gestohlen ist, behauptet der Jurastudent, eine ihm unbekannte Frau hätte ihm das Auto überlassen. Alexander Hold sucht nach der mysteriösen Fremden und findet heraus, dass das geklaute Auto Florians kleinstes Problem ist.

