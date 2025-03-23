Staffel 4Folge 52vom 23.03.2025
Die zweite MutterJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 52: Die zweite Mutter
45 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 12
Gernot Wörner beobachtet, wie seine Ehefrau ihre beste Freundin leidenschaftlich küsst. Der Familienvater dreht durch und scheint unberechenbar. Als seine Frau einen schrecklichen Autounfall hat, liegt der Verdacht nahe, dass der 31-Jährige die Bremsleitungen manipuliert hat. Isabella Schulien will das Drama aufklären und erkennt schnell, dass der Kuss nur die Spitze des Eisbergs ist.
Alle Staffeln im Überblick