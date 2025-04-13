Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 55vom 13.04.2025
Joyn Plus
Schluss mit Hartz IV

Schluss mit Hartz IVJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 55: Schluss mit Hartz IV

44 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12

Eine junge Frau wird brutal niedergeschlagen und ausgeraubt. Der maskierte Täter flüchtet mit einem Motorrad. Dessen Halter ist Robert Treschel, aber der will mit dem Überfall nichts zu tun haben. Isabella Schulien kämpft für ihren Mandanten, doch das ist schwieriger, als gedacht. Denn der Hartz IV-Empfänger hat ein schlüpfriges Geheimnis und einen Koffer voller Überraschungen.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 2 Staffeln und Folgen