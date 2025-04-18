Staffel 4Folge 58vom 18.04.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 58: Das Spukschloss
44 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12
Es sollte ein entspanntes Männerwochenende auf einem alten Gutshof werden. Doch für Alexander Hold und seinem Bekannten Frank Seelhoff kommt es ganz anders. Nicht nur, dass die Angestellten sich auffällig seltsam benehmen, auch pünktlich zur Geisterstunde taucht in der Villa ein kleines Mädchen auf, dass wieder ins Nichts verschwindet. Das ganze Dorf ist glaubt, dass es in der unheimlichen Villa spukt. Für den Richter und seinen alten Freund beginnt eine gruselige Geisterjagd.
