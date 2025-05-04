Staffel 4Folge 62vom 04.05.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 62: Auf Krawall gebürstet
45 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12
Die einstige Musterschülerin Anne Hensler ist nicht wiederzuerkennen. Sie soll ihre Mitschülerin Natascha brutal verprügelt und ausgeraubt haben. Doch Anne spielt das brave Unschuldslamm. Rechtsanwalt Christian Vorländer findet schon bald heraus, dass das neuerdings rebellische Mädchen nicht ganz freiwillig handelt. Er muss schnell handeln, denn die 15-Jährige ist dabei, einen sehr großen Fehler zu begehen ...
