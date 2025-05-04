Staffel 4Folge 63vom 04.05.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 63: Schluss mit lustig
44 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12
Das muss ein schlechter Scherz sein: Dem Zirkuschef und Clown Maurizio Molini wird eine Serie skrupellos-skurriler Raubzüge vorgeworfen. Da sein Zirkus kurz vor dem Ruin steht und sogar ein Teil der Beute bei ihm gefunden wird, ist für die Polizei der Fall klar. Rechtsanwältin Benita Brückner taucht ein ins Künstlermilieu und sorgt dafür, dass dem wahren Täter das Lachen vergeht ...
