Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 67vom 01.05.2025
Nachts im Wald

Nachts im Wald

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 67: Nachts im Wald

44 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12

Auf Alois Geiser rast nachts auf einer einsamen Landstraße ein Auto zu und erfasst den angetrunkenen Mann. Der verhasste Großbauer überlebt den heimtückischen Mordanschlag nur knapp! Christian Vorländer muss unter den vielen Dorfbewohnern, die den 59-Jährigen aus tiefster Seele hassen, den skrupellosen Täter ausfindig machen und begibt sich dabei selbst unwissentlich in höchste Lebensgefahr.

