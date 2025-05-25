Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 71vom 25.05.2025
44 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12

Bei der 82-jährigen Erika Schulz entdeckt die Polizei Unmengen an Cannabispflanzen. Die Rentnerin behauptet, das berauschende Grünzeug gehöre ihrem Sohn. Alexander Stephens muss herausfinden, ob die alte Dame von einem skrupellosen Dealer ausgenutzt wird oder ob sie ihre Haushaltskasse illegal aufbessert.

