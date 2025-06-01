Staffel 4Folge 73vom 01.06.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 73: Der neue Chef
Folge vom 01.06.2025
Die Speditionskauffrau Sarah Lang hat die bittere Wahl: Entweder steigt sie mit ihrem neuen Chef ins Bett oder sie wird gnadenlos gefeuert! Doch die 30-Jährige lässt sich nicht so einfach aus der Firma vertreiben - mutig bietet sie ihrem Chef die Stirn. Als dieser sie systematisch zu schikanieren beginnt, wendet sich Sarah an Christian Vorländer. Der Rechtsanwalt versucht nun alles, damit der Psychoterror am Arbeitsplatz endlich ein Ende hat.
