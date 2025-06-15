Staffel 4Folge 74vom 15.06.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 74: Der grüne Daumen
44 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12
Drama in der Gärtnerei Jensche: Ein schwerer Fahrradunfall der Angestellten Angela Prills sorgt für blankes Entsetzen. Denn schnell ist klar, jemand hat ihr Fahrrad manipuliert. Sollte die junge Frau sterben? In den Fokus der Polizei gerät Valerie Schöpf, Ex-Freundin von Inhaber Felix. Doch die 24-Jährige beteuert ihre Unschuld. Völlig verzweifelt kontaktiert sie Rechtsanwalt Stephan Lucas. Der stößt bei seiner Recherche in der grünen Oase auf Unglaubliches ...
