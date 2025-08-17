Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hexenjagd

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 92: Hexenjagd

44 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 12

Ist Sebastian Reiter ein kaltblütiger Mörder? Der 22-Jährige wird beschuldigt, die Dorfschönheit Valerie Grün getötet zu haben. Doch als er aus Mangel an Beweisen freigesprochen wird, verschwört sich sein Heimatdorf gegen ihn. Von nun an bestimmen Drohungen, Prügel und Hetze das Leben von Familie Reiter. Da die brutale Hexenjagd kein Ende nimmt, wendet sich Sebastian verzweifelt an seine Anwältin Benita Brückner. Kann sie dem Horror ein Ende setzen?

