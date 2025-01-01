In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 12: Das große Wiedersehen (2)
40 Min.Ab 12
Gordon Ramsay besucht Restaurants, denen er geholfen hat, wieder zurück ins Geschäft zu kommen. In New Jersey besucht er zwei Brüder, die ihr Lokal zu einer Kriegszone erklärt hatten. In Kalifornien musste er sich mit einer Inhaberin auseinandersetzen, die keine Änderungen annehmen wollte und ein weiteres Lokal, das an der Planlosigkeit des Chefs litt. Auch faule Zwillinge und ihr Lokal wollte er umkrempeln. Wie haben sich die Lokale seit Gordons letztem Besuch entwickelt?
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
