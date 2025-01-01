In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 7: Burger gut, alles gut
41 Min.Ab 12
Das Burger-Restaurant ist noch nicht einmal ein Jahr geöffnet, und trotzdem gibt es jede Menge Probleme. Es gibt keine klar definierte Führungsebene. Außerdem hat die Familie überhaupt keine Vorkenntnisse in der Gastronomie und arbeitet schlecht zusammen. Zudem kann Alans Sohn Daniel seinem Vater nicht verzeihen, dass er sein Geld in das Restaurant gesteckt hat. Gibt es überhaupt noch Hoffnung?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren