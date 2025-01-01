Zum Inhalt springenBarrierefrei
All3MediaStaffel 5Folge 7
Folge 7: Burger gut, alles gut

41 Min.Ab 12

Das Burger-Restaurant ist noch nicht einmal ein Jahr geöffnet, und trotzdem gibt es jede Menge Probleme. Es gibt keine klar definierte Führungsebene. Außerdem hat die Familie überhaupt keine Vorkenntnisse in der Gastronomie und arbeitet schlecht zusammen. Zudem kann Alans Sohn Daniel seinem Vater nicht verzeihen, dass er sein Geld in das Restaurant gesteckt hat. Gibt es überhaupt noch Hoffnung?

