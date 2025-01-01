Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Versagen auf Italienisch

All3MediaStaffel 5Folge 15
Versagen auf Italienisch

Versagen auf ItalienischJetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 15: Versagen auf Italienisch

41 Min.Ab 12

Heute ist Profikoch Gordon Ramsay im "Chiarella's", in Philadelphia, zu Besuch. Die Besitzer Tommy und Dina DeFino glaubten einst, dass sie so erfolgreich werden könnten wie Dinas Eltern, die ebenfalls ein Restaurant betreiben. Außerdem ist das Paar der Meinung, dass ihr Essen köstlich sei - doch das sieht Gordon anders ... Zudem erfährt der Profi, dass sich Tommy bei Problemen immer aus dem Staub macht ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Alle 6 Staffeln und Folgen