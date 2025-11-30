Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gier macht blind

All3MediaStaffel 5Folge 14vom 30.11.2025
Folge 14: Gier macht blind

41 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Heute besucht Gordon Ramsay das "Café Hon" in Baltimore, Maryland. Besitzerin Denise Whiting ließ den Begriff "Hon" schützen, weshalb sie anfing, gegen jeden anzugehen, der das Wort benutzt oder "Anti Hon Sticker" verteilte. Gordon wendet sich an eine Radio-Station und erfährt, welche wichtige Bedeutung das Wort für die Geschichte der Stadt hat ... Kann der Koch der wahnhaften Besitzerin überhaupt helfen?

