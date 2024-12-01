Eine griechische TragödieJetzt kostenlos streamen
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 4: Eine griechische Tragödie
40 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Vor mehr als zwanzig Jahren hat Mickey sich mit der Eröffnung seines griechischen Restaurants seinen eigenen amerikanischen Traum erfüllt. Doch seit ein paar Jahren verdient der gebürtige Grieche kein Geld mehr, denn die Kunden bleiben aus. Kann Gordon Ramsay die Schließung des einst so profitablen Lokals abwenden?
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
