All3MediaStaffel 5Folge 5vom 30.11.2025
41 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Diesmal wird Gordon Ramsays Hilfe in dem italienischen Restaurant "Luigi's" benötigt, denn das Lokal steht kurz vor dem Ruin. Schnell zeigt sich auch warum - denn schlechtes Essen und cholerische Besitzer, die sogar keinen Halt vor den Kunden machen, sind an der Tagesordnung. Ob Ramsay das "Luigi's" noch retten kann?

All3Media
