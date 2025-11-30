Vom Muttersöhnchen zum ChefJetzt kostenlos streamen
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 2: Vom Muttersöhnchen zum Chef
41 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Eine Operation und das anschließende Koma zwangen Rose ihr einst so erfolgreiches Restaurant "Leone's" für zwei Jahre aufzugeben. Glücklicherweise ist ihr Zustand nun stabil, weshalb sie ihrer Arbeit wieder nachgehen will. Doch unter der Führung ihres Sohnes gleicht ihr Restaurant einer dreckigen Geisterstadt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren