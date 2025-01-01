Familienchaos in der BurgerkücheJetzt kostenlos streamen
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 6: Familienchaos in der Burgerküche
40 Min.Ab 12
Das Restaurant "Burger Kitchen" wird von einem unkompetenten und frustierten Besitzer betrieben, der das Lokal mit dem Geld seines Sohnes finanziert. Zudem ist auch das Essen miserabel, und der Schuldenberg wächst täglich.
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
