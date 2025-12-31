15 Minuten: Silvester mit Joko & KlaasJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 11: 15 Minuten: Silvester mit Joko & Klaas
20 Min.Folge vom 31.12.2025Ab 12
Joko & Klaas laden ein, die letzten 15 Minuten des Jahres auf eine ganz besondere Art und Weise zu erleben und zwar „immersiv“. Durch den Einsatz modernster Kameratechnik und zwei linker Daumen führen Joko und Klaas die Zuschauer:innen im Schnelldurchlauf durch einen typischen Silvesterabend, wie sie ihn noch nie gesehen haben. Bleiben Sie entspannt auf der Couch und erleben sie zwei TV-Moderatoren zwischen explodierenden Raketen. In diesem Sinne: Frohes Neues! #JKLive
