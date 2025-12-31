Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joko & Klaas gegen ProSieben

15 Minuten: Silvester mit Joko & Klaas

ProSiebenStaffel 8Folge 11vom 31.12.2025
15 Minuten: Silvester mit Joko & Klaas

15 Minuten: Silvester mit Joko & KlaasJetzt kostenlos streamen

Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 11: 15 Minuten: Silvester mit Joko & Klaas

20 Min.Folge vom 31.12.2025Ab 12

Joko & Klaas laden ein, die letzten 15 Minuten des Jahres auf eine ganz besondere Art und Weise zu erleben und zwar „immersiv“. Durch den Einsatz modernster Kameratechnik und zwei linker Daumen führen Joko und Klaas die Zuschauer:innen im Schnelldurchlauf durch einen typischen Silvesterabend, wie sie ihn noch nie gesehen haben. Bleiben Sie entspannt auf der Couch und erleben sie zwei TV-Moderatoren zwischen explodierenden Raketen. In diesem Sinne: Frohes Neues! #JKLive

Weitere Folgen in Staffel 8

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Joko & Klaas gegen ProSieben
ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen ProSieben

Alle 8 Staffeln und Folgen