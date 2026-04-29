Star-Power, Bagger-Randale und Lachanfälle: Joko & Klaas sind back!Jetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 1: Star-Power, Bagger-Randale und Lachanfälle: Joko & Klaas sind back!
130 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Dieser Gewinn ist nach wie vor einzigartig. Wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihren Arbeitgeber ProSieben besiegen, gewinnen sie 15 Minuten Live-Sendezeit, die sie voller Freiheit genießen können. ProSieben stellt sowohl die Spiele als auch die Gäste, die für die rote Sieben gegen die beiden Angestellten antreten.
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