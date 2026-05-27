ProSieben schickt alte Freunde und neue KonkurrenzJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 5: ProSieben schickt alte Freunde und neue Konkurrenz
127 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern wieder ihren Arbeitgeber und damit einen ganzen Sender heraus und spielen um 15 Minuten voller Freiheit in Form von Live-Sendezeit. Heute treten die beiden gegen Palina Rojinski, Timon Krause, Felix Kahle, Linn Schütze, Leonie Bartsch, Tim Bendzko und Johannes Strate.
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