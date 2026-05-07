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Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 3: 15 Minuten: Joko optimiert JKvsP7-Folge mit Hilfe des Publikums
16 Min.Folge vom 07.05.2026
Willkommen zu den interaktivsten 15 Minuten aller Zeiten! Joko sorgt mit Cutter Janbob und euren Ideen dafür, dass die nächste Folge „Joko und Klaas gegen ProSieben“ noch besser wird.
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