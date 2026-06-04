Alltag in der Ukraine #dontlookawayJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 7: Alltag in der Ukraine #dontlookaway
200 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
Anfang des Jahres haben wir Kameras in die Ukraine geschickt und die Menschen gefragt: "Was würdet ihr uns über euren Alltag erzählen?" "Was sollten wir sehen?“ Das ist es, was sie uns zeigen wollen. So sieht ihr Alltag aus. Das ist ihr Leben. Bitte schaut nicht weg! #dontlookaway
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