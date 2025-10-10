Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 17: Die schönsten Fälle
44 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
In dieser Spezial-Ausgabe von "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich" lässt die engagierte Moderatorin ihre emotionalsten und berührendsten Fälle noch einmal Revue passieren. Unter anderem präsentiert die die Geschichte von Hammouda, der seinen Sohn Daniel wiedersehen will. Auch das Schicksal von Anita und ihrem Zwillingsbruder hat Julia besonders bewegt.
