Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 3: Sieglinde verlor ihre Schwester nach der Scheidung der Eltern aus den Augen
46 Min.Folge vom 10.02.2025
Die 69-jährige Sieglinde vermisst ihre Schwester Renate (66) schmerzlich: Seit sich die Eltern 1954 scheiden ließen und Renate beim Vater blieb, hat Sieglinde nichts mehr von ihr gehört. Daher nahm ihre Tochter Kontakt zu Julia Leischik auf, um Renate ausfindig zu machen. Die Suche beginnt in Bayern, doch Julia bringt in Erfahrung, dass sich die Vermisste offenbar im Ausland aufhält. Eine Passagierliste von 1968 liefert einen entscheidenden Hinweis ...
