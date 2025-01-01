Christel sucht ihre ehemalige Gastschülerin aus ArgentinienJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 4: Christel sucht ihre ehemalige Gastschülerin aus Argentinien
45 Min.Ab 12
Ende der 70er Jahre führt das Schicksal die 17-jährige Austauschschülerin Claudia aus Argentinien und ihre Gastmutter Christel in Cuxhaven zusammen. Die außergewöhnliche Freundschaft wird nach einem Jahr unterbrochen, da Claudia in ihre Heimat zurückkehren muss. Der 24-jährige Timo sucht hingegen in Rumänien nach seinen Wurzeln und seiner leiblichen Mutter. Sie gab ihn als Baby in die Hände deutscher Adoptiveltern, da sie mittellos war.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick