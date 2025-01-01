Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Christel sucht ihre ehemalige Gastschülerin aus Argentinien

SAT.1Staffel 4Folge 4
Christel sucht ihre ehemalige Gastschülerin aus Argentinien

Christel sucht ihre ehemalige Gastschülerin aus ArgentinienJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 4: Christel sucht ihre ehemalige Gastschülerin aus Argentinien

45 Min.Ab 12

Ende der 70er Jahre führt das Schicksal die 17-jährige Austauschschülerin Claudia aus Argentinien und ihre Gastmutter Christel in Cuxhaven zusammen. Die außergewöhnliche Freundschaft wird nach einem Jahr unterbrochen, da Claudia in ihre Heimat zurückkehren muss. Der 24-jährige Timo sucht hingegen in Rumänien nach seinen Wurzeln und seiner leiblichen Mutter. Sie gab ihn als Baby in die Hände deutscher Adoptiveltern, da sie mittellos war.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen