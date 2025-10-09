Carmen vermisst ihre Schwester MarionJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 19: Carmen vermisst ihre Schwester Marion
45 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Schon lange vermisst Carmen (51) ihre Schwester Marion (48) schmerzlich. Daher setzt sie alle Hoffnungen in den Spürsinn von Julia Leischik. Auch Rachel (29) hofft auf Julias Hilfe: Sie will unbedingt ihren Vater Robert (53) wiedersehen.
