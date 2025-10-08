Julia reist nach Sri Lanka auf der Suche nach Dewis MutterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 18: Julia reist nach Sri Lanka auf der Suche nach Dewis Mutter
46 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Bis nach Sri Lanka muss Julia Leischik reisen, um den Spuren von Lenas (27) Mutter zu folgen. Findet sie Chandranee (53) dort? Außerdem: Kathrin (42) vermisst ihren Vater Stuart (65) schmerzlich. Julia macht sich in Großbritannien auf die Suche.
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