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Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia reist nach Sri Lanka auf der Suche nach Dewis Mutter

Puls8 HDStaffel 4Folge 18vom 08.10.2025
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Folge 18: Julia reist nach Sri Lanka auf der Suche nach Dewis Mutter

46 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

Bis nach Sri Lanka muss Julia Leischik reisen, um den Spuren von Lenas (27) Mutter zu folgen. Findet sie Chandranee (53) dort? Außerdem: Kathrin (42) vermisst ihren Vater Stuart (65) schmerzlich. Julia macht sich in Großbritannien auf die Suche.

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