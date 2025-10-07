Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 16: Spezial
46 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12
Das Spezial zeigt Julia Leischiks packendste Fälle und die emotionalsten Momente aus den vergangenen Staffeln. Die Schwestern Jamila und Samira möchten es ihrem geliebten Vater Hammouda ermöglichen, seinen verlorenen Sohn Daniel wiederzusehen und sich endlich bei ihm zu entschuldigen. Gemeinsam mit den beiden schmiedet Julia Leischik einen Überraschungsplan.
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