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Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Spezial

Puls8 HDStaffel 4Folge 16vom 07.10.2025
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Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 16: Spezial

46 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12

Das Spezial zeigt Julia Leischiks packendste Fälle und die emotionalsten Momente aus den vergangenen Staffeln. Die Schwestern Jamila und Samira möchten es ihrem geliebten Vater Hammouda ermöglichen, seinen verlorenen Sohn Daniel wiederzusehen und sich endlich bei ihm zu entschuldigen. Gemeinsam mit den beiden schmiedet Julia Leischik einen Überraschungsplan.

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