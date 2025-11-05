Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 10vom 05.11.2025
44 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Die 31-jährige Thamara kam in Sri Lanka auf die Welt und kurze Zeit später durch eine Adoption nach Deutschland. Als sie älter wurde, begann sie nach ihren Wurzeln zu suchen und fand tatsächlich ihre leibliche Mutter, die jedoch an Demenz litt und sich nicht mehr an ihre Tochter erinnern konnte. Thamara erfährt allerdings, dass sie einen jüngeren Bruder hat, der ebenfalls adoptiert wurde. Für Julia Leischik beginnt eine Suche, die sich um die halbe Welt führt.

SAT.1
