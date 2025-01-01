Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Carmen sehnt sich nach einem Neu-Anfang mit ihrem Vater

SAT.1Staffel 6Folge 20
Carmen sehnt sich nach einem Neu-Anfang mit ihrem Vater

Folge 20: Carmen sehnt sich nach einem Neu-Anfang mit ihrem Vater

45 Min.Ab 12

Der Spanier Miguel Angel kam als Gastarbeiter nach Deutschland und verliebte sich in Brigitte. Die beiden bekamen eine Tochter: Carmen. Doch nach fünf Jahren ging die Liebe in die Brüche, und Miguel Angel kehrte nach Spanien zurück. Carmen hatte zum letzten Mal als 13-Jährige Kontakt mit ihrem Vater. Nun hofft sie darauf, dass Julia ihn ausfindig machen kann, denn Carmen möchte ihn unbedingt wiedersehen.

SAT.1
