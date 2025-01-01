Zum Inhalt springenBarrierefrei
Marie-Luise wurde im Kinderheim von ihrer geliebten Schwester getrennt

SAT.1Staffel 6Folge 9
Folge 9: Marie-Luise wurde im Kinderheim von ihrer geliebten Schwester getrennt

44 Min.Ab 12

Marie-Luise (41) sucht ihre ein Jahr ältere Schwester Marina. Die Mädchen werden von ihren Eltern direkt nach der Geburt in ein Kinderheim gegeben und dort schließlich nach kurzer Zeit voneinander getrennt. Marina will ihre geliebte Schwester endlich wieder in die Arme nehmen. Die adoptierte Priska ist indes auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter Marion. Julias Nachforschungen führen sie in die USA.

