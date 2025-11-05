Die Suche nach Thamaras Bruder führt Julia um die halbe WeltJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 10: Die Suche nach Thamaras Bruder führt Julia um die halbe Welt
44 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Die 31-jährige Thamara kam in Sri Lanka auf die Welt und kurze Zeit später durch eine Adoption nach Deutschland. Als sie älter wurde, begann sie nach ihren Wurzeln zu suchen und fand tatsächlich ihre leibliche Mutter, die jedoch an Demenz litt und sich nicht mehr an ihre Tochter erinnern konnte. Thamara erfährt allerdings, dass sie einen jüngeren Bruder hat, der ebenfalls adoptiert wurde. Für Julia Leischik beginnt eine Suche, die sich um die halbe Welt führt.
