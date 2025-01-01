Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Leben lang bereut: Ingrid musste ihren Sohn zur Adoption freigeben

SAT.1Staffel 6Folge 17
45 Min.Ab 12

Ingrid ist 18 Jahre alt, als sie 1953 ihren Sohn Reinhard auf die Welt bringt. Sie ist alleinstehend und der Situation nicht gewachsen. Auf Anraten ihrer Familie gibt Ingrid das Kind zur Adoption frei - und bereut diesen Schritt ein Leben lang. Der Verlust ihres Sohnes wiegt so schwer, dass Ingrid keine weiteren Kinder bekommt. Nun hofft sie, dass Julia Reinhard in den USA aufspürt, denn er wurde damals von einem amerikanischen Paar adoptiert.

SAT.1
