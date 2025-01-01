Zum Inhalt springenBarrierefrei
Getrennt durch Schicksalsschlag: Drei Geschwister suchen ihren jüngsten Bruder

SAT.1Staffel 6Folge 18
45 Min.Ab 12

Durch einen Schicksalsschlag wurde die Familie von Gabriele, Monika und Karina auseinandergerissen, der jüngste Bruder Dirk zur Adoption freigegeben. Die Schwestern wünschen sich nichts sehnlicher, als Dirk wieder in ihre Arme schließen zu können. Auch Bianca hofft auf Julias Hilfe: Sie musste ihre Tochter Toni vor vielen Jahren in den USA zurücklassen und darf nicht mehr ins Land einreisen. Julia begibt sich für Bianca auf die Suche, könnte aber auf massive Hindernisse stoßen.

SAT.1
