Schwierige Suche in Miami: Julia sucht Dominiques Vater

SAT.1Staffel 6Folge 12vom 02.09.2024
44 Min.Folge vom 02.09.2024Ab 12

Dominique kam in der DDR zur Welt - und hat ihren Vater Alberto nie kennengelernt. Alberto war kubanischer Gastarbeiter und musste das Land vor der Geburt seiner Tochter verlassen. Damals ahnte er nicht einmal, dass Dominiques Mutter schwanger war. Nun hofft Dominique darauf, dass Julia Leischik ihren Vater auftreiben kann. Es gibt nur wenige Spuren, und eine davon führt in die USA nach Miami.

SAT.1
