Claudia: Warum wuchs ihre ältere Schwester nicht in der Familie auf?

SAT.1Staffel 6Folge 13
44 Min.Ab 12

Durch Zufall fand Claudia als Kind heraus, dass sie noch eine ältere Schwester hat - Nicole. Doch ihre Eltern wollen ihr nicht sagen, weshalb Nicole nicht in der Familie lebt. Claudia sucht Antworten und hofft, dass Julia Leischik welche findet. Auch Ruth (77) vertraut auf Julia: Sie wuchs in einer lieblosen Pflegefamilie auf und erfuhr mit 14 Jahren, dass sie in Schottland noch einen Bruder namens Alan hat. Mit Julias Hilfe will sie ihn ausfindig machen.

SAT.1
