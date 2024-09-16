Zum Inhalt springenBarrierefrei
Phannita will ihren Vater finden - Julias Suche beginnt in Thailand

SAT.1Staffel 6Folge 21vom 16.09.2024
44 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12

Noch bevor Phannita auf die Welt kommt, trennen sich ihre Eltern. Als sie vier Jahre alt ist, verlässt ihre Mutter Thailand, um sich in Deutschland mit ihrem neuen Mann niederzulassen. Das Mädchen nimmt sie mit. Von da an wendet sich Phannitas Leben, sie landet als Achtjährige sogar in einer Pflegefamilie. Die junge Frau ist überzeugt: Wäre sie bei ihrem Vater geblieben, wäre ihr Leben anders verlaufen. Julia reist nach Thailand, um nach ihm zu suchen.

