Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Findet Nestor seine große Liebe wieder?

SAT.1Staffel 9Folge 14
Findet Nestor seine große Liebe wieder?

Findet Nestor seine große Liebe wieder?Jetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 14: Findet Nestor seine große Liebe wieder?

45 Min.Ab 12

Als der Kubaner Nestor 1979 in die DDR kommt, verliebt er sich in die Magdeburgerin Petra. Im Sommer 1983 krönt ihre Tochter Diana das Familienglück. Sieben Monate später wird Nestor nach Kuba zurückgeschickt. Über Jahre hält er mit Petra Briefkontakt, die politische Lage aber macht alle Wiedersehenspläne zunichte, bis die Verbindung schließlich ganz abbricht. Doch neue Hoffnung kommt über einen Freund in Deutschland, der ihm Julia vorstellt.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen