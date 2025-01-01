Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Suche quer durch England: Wird Julia Franziskas Vater finden?

SAT.1Staffel 9Folge 5
Suche quer durch England: Wird Julia Franziskas Vater finden?

Suche quer durch England: Wird Julia Franziskas Vater finden?Jetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 5: Suche quer durch England: Wird Julia Franziskas Vater finden?

44 Min.Ab 12

Franziska wird 1993 in Rotenburg bei Niedersachsen geboren. Ein Jahr später zerbricht die Ehe ihrer Eltern und ihr Vater Jason kehrt in sein Heimatland England zurück. Bis heute weiß die 28-Jährige kaum etwas über ihn. Sie besitzt lediglich ein Foto und vermisst die Liebe und Zuwendung ihres Vaters schon ihr Leben lang. In ihrer Verzweiflung bittet sie Julia um Hilfe. Es beginnt eine spannende Suche quer durch England. Werden Julia und ihr Team Jason finden?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen