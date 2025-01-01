Suche quer durch England: Wird Julia Franziskas Vater finden?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 5: Suche quer durch England: Wird Julia Franziskas Vater finden?
44 Min.Ab 12
Franziska wird 1993 in Rotenburg bei Niedersachsen geboren. Ein Jahr später zerbricht die Ehe ihrer Eltern und ihr Vater Jason kehrt in sein Heimatland England zurück. Bis heute weiß die 28-Jährige kaum etwas über ihn. Sie besitzt lediglich ein Foto und vermisst die Liebe und Zuwendung ihres Vaters schon ihr Leben lang. In ihrer Verzweiflung bittet sie Julia um Hilfe. Es beginnt eine spannende Suche quer durch England. Werden Julia und ihr Team Jason finden?

