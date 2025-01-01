Linda möchte ihren leiblichen Vater kennenlernenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 4: Linda möchte ihren leiblichen Vater kennenlernen
45 Min.Ab 12
Linda kommt 1969 in Stockholm zur Welt, wächst jedoch in Deutschland auf. Im Alter von zwölf Jahren erfährt sie durch Zufall, dass ihr Vater gar nicht ihr leiblicher Vater ist. Ihr Wunsch, diesen kennenzulernen, wird im Laufe der Jahre immer größer. Mit nur wenigen Anhaltspunkten machen sich Julia und ihr Team auf die schwierige Suche, die sie nach Schweden und auch Spanien führt.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick