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Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Sehnsucht und Verzweiflung: Doreen sucht ihre Schwester

SAT.1Staffel 13Folge 13vom 10.05.2026
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Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 13: Sehnsucht und Verzweiflung: Doreen sucht ihre Schwester

45 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Doreen erfährt von ihrer Tante, dass sie eine Schwester namens Diana hat, die als Baby zur Adoption frei gegeben wurde. Sie konfrontiert ihre Mutter damit, aber diese schweigt bis zu ihrem Tod und gibt keine Antworten auf ihre drängenden Fragen. Doreens Sehnsucht nach ihrer Schwester wächst über die Jahre ins Unermessliche und daher bittet sie Julia verzweifelt um Hilfe. Die Suche führt über ein ehemaliges Notaufnahmelager für Menschen aus der DDR ins schöne Baden-Württemberg.

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