Schmerzhafte Erinnerungen: Caro vermisst ihre Mama seit 20 JahrenJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 14: Schmerzhafte Erinnerungen: Caro vermisst ihre Mama seit 20 Jahren
45 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Seit über 20 Jahren hat Carolin ihre Mutter Khanittha nicht mehr gesehen. Carolins Vater lernt die Thailänderin in den 80er Jahren kennen. Kurz darauf ziehen sie nach Deutschland, heiraten und bekommen eine Tochter. Als die Ehe scheitert, erhält der Vater das alleinige Sorgerecht. Der Kontakt zu Carolins Mutter bricht kurz darauf komplett ab. Julia hilft Carolin dabei, ihre Mutter endlich wieder in die Arme zu schließen. Eine erste Spur führt das Team zurück nach Thailand.
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