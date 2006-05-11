Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 136

TelenovelaStaffel 10Folge 1vom 11.05.2006
43 Min.Folge vom 11.05.2006Ab 6

Annabelle hadert nicht lange und nutzt die Gelegenheit, um ihre Inszenierung der Fehlgeburt fortzusetzen. Julia erfährt durch Frederik von dem tragischen Unfall und informiert Daniel. Überstürzt bricht er auf und bekommt im Krankenhaus die schreckliche Nachricht mitgeteilt. In seinem niedergeschlagenen Zustand will Annabelle ihm glaubhaft machen, Frederik sei Schuld an der Tragödie. Wird er ihr glauben?

