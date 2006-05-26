Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 147

TelenovelaStaffel 10Folge 12vom 26.05.2006
Folge 147

Julia - Wege zum Glück

Folge 12: Folge 147

43 Min.Folge vom 26.05.2006Ab 6

Frederik bittet Julia, ihn bei seinem Kampf um die Familie zu unterstützen und macht ihr einen überraschenden Vorschlag. Daniel hat sich wieder gefangen und bittet Patrizia, in die Firma zurückzukehren. Währenddessen macht Jörg Silke ein verlockendes Angebot. Julia spürt, wie wichtig eine intakte Familie ist und will nun endlich Gewissheit haben.

