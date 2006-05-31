Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 150

Staffel 10Folge 15vom 31.05.2006
Folge 15: Folge 150

43 Min.Folge vom 31.05.2006Ab 6

Julia zieht zu Frederik in die Villa, und Lilly schmiedet schon große Pläne. Doch es gibt noch jemanden, der sich für die Ferienwohnung interessiert. Marie entzieht sich Annabelles Einfluss, die daraufhin ihre Strategie ändern muss. Andreas gerät bei Silkes Einladung zum Essen in eine prekäre Situation. Marie flüchtet zu Charlotte und vertraut ihr die erschreckende Wahrheit an.

