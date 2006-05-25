Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 146

TelenovelaStaffel 10Folge 11vom 25.05.2006
Folge 146

Folge 146Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 11: Folge 146

43 Min.Folge vom 25.05.2006Ab 6

Daniel verliert vor Julia die Kontrolle, die daraufhin fristlos kündigt. Jörg bemüht sich derweil um Silke und erhofft sich dadurch bessere Chancen auf das Sorgerecht des gemeinsamen Kindes. Als Julia Frederik über die Umstände ihrer Kündigung informiert, fasst dieser einen Entschluss und konfrontiert die eigentlich Schuldige mit einer deutlichen Kampfansage.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen