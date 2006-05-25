Julia - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 146
43 Min.Folge vom 25.05.2006Ab 6
Daniel verliert vor Julia die Kontrolle, die daraufhin fristlos kündigt. Jörg bemüht sich derweil um Silke und erhofft sich dadurch bessere Chancen auf das Sorgerecht des gemeinsamen Kindes. Als Julia Frederik über die Umstände ihrer Kündigung informiert, fasst dieser einen Entschluss und konfrontiert die eigentlich Schuldige mit einer deutlichen Kampfansage.
