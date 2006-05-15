Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 138

TelenovelaStaffel 10Folge 3vom 15.05.2006
Aus Angst, dass Marie ihr weiter entgleitet, verlangt Annabelle, dass Frederik aus der Villa auszieht. Birgit muss Kolja und den anderen eingestehen, dass ihre Wohnungspläne gescheitert sind. Als Daniel erfährt, dass er sein verlorenes Kind nicht einmal mehr beerdigen kann, verliert er im Lanzino vor Frederik und Julia die Kontrolle über sich.

