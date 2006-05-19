Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 142

TelenovelaStaffel 10Folge 7vom 19.05.2006
Folge 142

Folge 142Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 7: Folge 142

43 Min.Folge vom 19.05.2006Ab 6

Daniel ist erschüttert, er kann Maries Geständnis nicht fassen. Silke bekommt anonyme Geschenke für das Baby, doch wer ist der großzügige Spender? Als Daniel Patrizias Designs kritisiert, geraten die beiden erneut in eine hitzige Diskussion, die auch Julia nicht schlichten kann. Niko überrascht Patrizia mit einem Motorradausflug ins Grüne. Haben die beiden doch noch eine Chance?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen