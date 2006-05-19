Julia - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 142
43 Min.Folge vom 19.05.2006Ab 6
Daniel ist erschüttert, er kann Maries Geständnis nicht fassen. Silke bekommt anonyme Geschenke für das Baby, doch wer ist der großzügige Spender? Als Daniel Patrizias Designs kritisiert, geraten die beiden erneut in eine hitzige Diskussion, die auch Julia nicht schlichten kann. Niko überrascht Patrizia mit einem Motorradausflug ins Grüne. Haben die beiden doch noch eine Chance?
